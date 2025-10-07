"بيئة جدة" تردم 4 آبار مكشوفة بحي التيسير

وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بجدة، أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز السلامة العامة والوقاية من المخاطر، مؤكدًا استمرار العمل لمعالجة المواقع الخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.