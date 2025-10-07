"بيئة جدة" تردم 4 آبار مكشوفة بحي التيسير

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، عملية ردم أربع آبار مكشوفة في حي التيسير، وذلك ضمن جهود حماية البيئة وضمان سلامة السكان من مخاطر الآبار المكشوفة والمهجورة.
وجاءت هذه العملية ضمن أعمال لجنة معالجة بلاغات الآبار المكشوفة والمهجورة، التي شُكّلت بموافقة صاحب السمو محافظ جدة، وتضم في عضويتها: أمانة محافظة جدة، وإدارة الدفاع المدني، وإدارة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، بقيادة فرع الوزارة ممثلاً بمكتب جدة.
وتهدف اللجنة إلى ردم ومعالجة جميع الآبار المكشوفة والمهجورة داخل نطاق المحافظة، لما تشكله من خطورة على الأهالي والمجتمع.
وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب الوزارة بجدة، أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز السلامة العامة والوقاية من المخاطر، مؤكدًا استمرار العمل لمعالجة المواقع الخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعا "القرني" المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي آبار مكشوفة أو مواقع تمثل خطرًا، عبر القنوات الرسمية، لضمان سرعة المعالجة وتقليل المخاطر المحتملة.