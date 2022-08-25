مدير تعليم عسير يعتمد توجيه المعينات الجدد بالوظائف التعليمية

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العُمري توجيه المعيّنات الجدد شاغلات الوظائف التعليمية، ويمكن الاستعلام من خلال حساب المعلمة في نظام نور، والمباشرة في المدارس الموجهات إليها يوم الأحد المقبل.
وتفصيلاً، فتحت وزارة التعليم باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي والتي تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم.
ويأتي طرح هذه الوظائف التعليمية تطلعًا لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.