مدير تعليم عسير يعتمد توجيه المعينات الجدد بالوظائف التعليمية

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العُمري توجيه المعيّنات الجدد شاغلات الوظائف التعليمية، ويمكن الاستعلام من خلال حساب المعلمة في نظام نور، والمباشرة في المدارس الموجهات إليها يوم الأحد المقبل.