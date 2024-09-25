محافظ الليث يشهد احتفالات التعليم باليوم الوطني الـ 94 بمشاركة الطلاب والمعلمين

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني احتفالات التعليم باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين تحت شعار: "نحلم ونحقق"، بحضور مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي.
وتفصيلاً، اطّلع محافظ الليث على فعاليّات المعرض المصاحب للفعالية: (وطن يسكن القلوب)، والذي تضمّن تعريفًا بمشروعات رؤية السعودية 2030 ، وورش عمل وطنية، ولوحات فنية، وألعابًا شعبية.
وشارك المحافظ ومدير التعليم والحضور احتفالات اليوم الوطني الرابع والتسعين المقامة في مدرسة الفيصل المتوسطة، مطّلعًا على الفعاليّات المصاحبة بمشاركة الطلاب والمعلمين وسط مشاعر فخر واعتزاز بالوطن وقادته.
وأشار مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي إلى أن الله قد حبا بلادنا نعمًا عظيمة منذ أسسها الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ووحّد كيانها مرورًا بأبنائه البررة - رحمهم الله -، حتى جاء عهد قائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - ؛ فاتصل الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل لنعيش اليوم بين ماضٍ تليد ومستقبل مجيد.
وأكد أن التعليم يشارك فرحة هذا اليوم لتجسيد قيم الولاء والانتماء للقيادة والوطن، وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم الوطنية والتعليمية ليتربى الطالب على قيم الوسطية والاعتدال ويُسهم في نهضة وطنه.