محافظ الليث يشهد احتفالات التعليم باليوم الوطني الـ 94 بمشاركة الطلاب والمعلمين

وأشار مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي إلى أن الله قد حبا بلادنا نعمًا عظيمة منذ أسسها الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ووحّد كيانها مرورًا بأبنائه البررة - رحمهم الله -، حتى جاء عهد قائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - ؛ فاتصل الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل لنعيش اليوم بين ماضٍ تليد ومستقبل مجيد.