للعام الثاني على التوالي.. "أكاديمية تهامة" تقيم الملتقى التطوعي

يُذكر أن أكاديمية تهامة التطوعية؛ مجانية قدمت على مدار عام كامل قرابة 15 برنامجًا ما بين لقاءات تدريبية وأمسيات ثقافية ومساحات عبر منصة "تويتر"، وبعدد تجاوز الـ3 آلاف مستفيد من هذه البرامج.