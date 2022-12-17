للعام الثاني على التوالي.. "أكاديمية تهامة" تقيم الملتقى التطوعي

أقامت أكاديمية تهامة التطوعية للتدريب (ملتقى تهامة التطوعي) الافتراضي والذي يهدف إلى تبادل الخبرات التطوعية، والاطلاع على أهم المبادرات التطوعية بالمنطقة، وبحضور تجاوز 165 مستفيدًا، وذلك بمناسبة اليوم السعودي العالمي للتطوع وللسنة الثانية على التوالي.
وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية لرئيسة الأكاديمية فاطمة العماري رحبت بالحضور وتحدثت عن دور الأكاديمية وبدايتها والمجالات التطوعية التي تخدم فيها المجتمع من رفع مستوى التدريب والتطوير.
وبمشاركة عددٍ من الجهات والأفراد المهتمين بالمجال التطوعي، من الجمعيات الخيرية التي تمت استضافتها جمعية عازم لذوي الإعاقة الحركية وجمعية آباء للأيتام ليتحدثوا عن خبراتهم وإنجازاتهم التطوعية والاستفادة منها.
أما من الأفراد فقد شارك عددٌ من الضيوف أصحاب الأيادي البيضاء من المتطوعين والشخصيات البارزة في مجال العمل التطوعي.
وفي ختام اللقاء، أعلنت رئيسة أكاديمية تهامة عن إقامة أمسية مجانية تدريبية بعنوان (مهارات التعامل مع منصة العمل التطوعي) سيتم تحديد موعده قريبًا.
وتم التنويه للجميع بأن الأكاديمية ستواصل جهودها من أجل المنطقة وخدمة أبنائها.
يُذكر أن أكاديمية تهامة التطوعية؛ مجانية قدمت على مدار عام كامل قرابة 15 برنامجًا ما بين لقاءات تدريبية وأمسيات ثقافية ومساحات عبر منصة "تويتر"، وبعدد تجاوز الـ3 آلاف مستفيد من هذه البرامج.