بلدية محافظة أملج تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 92 للمملكة

أكملت بلدية محافظة أملج، اليوم الخميس، جميع استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 92 للمملكة، من خلال نشر مظاهر الفرحة والاحتفال بمداخلها ومخارجها وشوارعها الرئيسية.
وجرى تركيب 1050 عَلَمًا على أعمدة الإنارة والمباني التابعة للبلدية، كما تم تركيب 26 لوحة تحمل عبارات وطنية وصور القيادة الحكيمة.
وتمت إضاءة الميادين وأعمدة الإنارة والحدائق العامة بمئة لي زينة بالمحافظة باللون الأخضر والأبيض، وكذلك تركيب 110 كشافات خضراء على المباني وجذوع الأشجار.
وأكد رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة بن خلف العنزي، حرص البلدية على إظهار محافظة أملج بحلة جميلة تعبر عن مدى الفخر بهذه المناسبة الغالية وإظهارها بما يليق، من خلال تهيئة وتزيين كل المحاور الرئيسية بالإضاءات الجمالية واللوحات الوطنية.
بالإضافة إلى تهيئة المرافق العامة ووضع الأعلام واللوحات التي تحمل الشعارات والصور الوطنية في الطرق والشوارع والميادين والحدائق.
وأشار إلى أن اليوم الوطني هو احتفال بالوحدة الوطنية وإبراز ما تحقق للوطن من تطور شامل أمام الأجيال الجديدة، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي وصلت إليها المملكة.
وقال: اليوم ونحن نعيش ذكرى اليوم الوطني، نتذكر كل الملوك الذين حملوا أمانة القيادة وساروا بعزم الرجال الأبطال في بناء الوطن ووحدته، وقد حرصوا على أن يكون هذا الوطن عزيزًا قادرًا معطاء، فحققوا في مسيرته بناء حضاريًّا متكاملًا اهتم بالإنسان وتحقيق تطلعاته وآماله في جميع مجالات حياته.
وتواصل المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله مسيرة الخير والنماء والازدهار والرخاء؛ من خلال تحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من البرامج والمبادرات التي كان لها الدور الكبير في ريادة المملكة.