بلدية محافظة أملج تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 92 للمملكة

وقال: اليوم ونحن نعيش ذكرى اليوم الوطني، نتذكر كل الملوك الذين حملوا أمانة القيادة وساروا بعزم الرجال الأبطال في بناء الوطن ووحدته، وقد حرصوا على أن يكون هذا الوطن عزيزًا قادرًا معطاء، فحققوا في مسيرته بناء حضاريًّا متكاملًا اهتم بالإنسان وتحقيق تطلعاته وآماله في جميع مجالات حياته.