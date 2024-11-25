"تعليم مكة" ينظم برنامجًا توعويًا بمناسبة اليوم العالمي للسكري والأسبوع العالمي للمضادات الحيوية

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع التجمع الصحي بمكة، برنامجًا توعويًا عن بُعد، يتزامن مع اليوم العالمي للسكري والأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، إضافة إلى تناول برنامج الاستخدام الآمن للأدوية.
سيُعقد البرنامج يوم الثلاثاء الموافق 24 جمادى الأولى 1446هـ، من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة مساءً، مستهدفًا منسوبي ومنسوبات التعليم وأولياء الأمور.
يتضمن البرنامج محاضرات يقدمها خبراء متخصصون، حيث يتناول الدكتور منصور معتوق مدابغي موضوع “السكري: الوقاية والعلاج”، فيما تسلط الدكتورة آلاء سامي ياسمين برهمين الضوء على “مقاومة المضادات الحيوية”.
يأتي هذا البرنامج ضمن الجهود المشتركة بين تعليم مكة والتجمع الصحي لتعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع التعليمي، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية من الأمراض المزمنة، والممارسات الصحية السليمة.
كما اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فعاليّات مسابقة موهوب 2 لعام 2024، بمشاركة أكثر من 230 طالبًا وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وشملت المسابقة مجالات متعددة، منها: العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء، حيث استضافت فعاليّاتها مدارس المعرفة الأهلية للبنين ومدارس الفضل الأهلية للبنات.
يهدف هذا الحدث إلى اكتشاف المواهب الطلابية في المجالات العلمية وتنميتها، مع تعزيز روح التنافس الإيجابي والإبداع لدى المشاركين، تشديدًا على رؤية تعليم مكة في دعم التميز العلمي.