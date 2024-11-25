"تعليم مكة" ينظم برنامجًا توعويًا بمناسبة اليوم العالمي للسكري والأسبوع العالمي للمضادات الحيوية

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع التجمع الصحي بمكة، برنامجًا توعويًا عن بُعد، يتزامن مع اليوم العالمي للسكري والأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، إضافة إلى تناول برنامج الاستخدام الآمن للأدوية.