انطلاق الملتقى السادس للجمعية السعودية لمرضى "باركنسون" في الرياض

وأشارت إلى أن العمر أحد العوامل التي تزيد من الإصابة، كما أن بعض العوامل الجينية قد تؤدي إلى الإصابة بالمرض، وكذلك التعرض للمبيدات والعوامل الكيميائية، إضافة إلى أن الضربات المتكررة للدماغ قد تزيد نسبة الإصابة بمرض الرعاش.