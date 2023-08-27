"كفيف" تحتفي باختتام دبلوم الحاسب الآلي لـ 25 متدرباً ومتدربة من مستفيديها

احتفت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، الأربعاء الماضي، باختتام دبلوم الحاسب الآلي الذي انطلق منذ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، واستمر لمدة 6 أشهر، بحضور 25 متدرباً ومتدربة من مستفيديها.
وتضمن الاحتفال الذي أُقيم في مقر الجمعية مقدمة مختصرة عن الدبلوم، تلتها كلمة مشرف قسم التدريب والتأهيل علي الحسن، ومن ثم تم تكريم المتدربين بشهادات الاجتياز؛ بحضور عدد من منسوبي الجمعية.
ويعد هذا الدبلوم واحداً من عديد من الدبلومات والدورات التأهيلية التي تدعمها شركة سابك ضمن مشروعها الضخم لتمكين ذوي الإعاقة البصرية.
ومن هذا المنطلق ثمّنت الجمعية ومستفيديها جهود شركة سابك ودعمها السخي الذي يشكل فارقاً إيجابياً ملحوظاً في مهارات أبنائنا وبناتنا من المكفوفين.