"كفيف" تحتفي باختتام دبلوم الحاسب الآلي لـ 25 متدرباً ومتدربة من مستفيديها

وتضمن الاحتفال الذي أُقيم في مقر الجمعية مقدمة مختصرة عن الدبلوم، تلتها كلمة مشرف قسم التدريب والتأهيل علي الحسن، ومن ثم تم تكريم المتدربين بشهادات الاجتياز؛ بحضور عدد من منسوبي الجمعية.