"تعليم الطائف" يثقف الزوار بأهمية رياض الأطفال في مواسم الطائف 2025

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في قسم رياض الأطفال، في توعية الزوار بأهمية مرحلة رياض الأطفال وطريقة تسجيل الأطفال عبر حساب ولي الأمر في نظام "نور"، وذلك من خلال ركن التعليم المخصص ضمن فعاليات "مواسم الطائف 2025".
وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من أهمية مرحلة رياض الأطفال، التي تُعد أساسًا في تنمية مهارات الطفل الاجتماعية واللغوية والحركية والمعرفية، إلى جانب تعزيز القيم الأخلاقية والشخصية، من خلال أنشطة متنوعة تُنفذ في بيئة تعليمية محفزة، تُهيئ الطفل للانتقال السلس إلى المرحلة الابتدائية.
كما شهد الركن مشاركة الأطفال في أنشطة لا صفية، مثل "المرسم الحر" والتعبير عن الهوايات، ضمن أجواء تفاعلية تهدف إلى دمجهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.