"تعليم الطائف" يثقف الزوار بأهمية رياض الأطفال في مواسم الطائف 2025

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من أهمية مرحلة رياض الأطفال، التي تُعد أساسًا في تنمية مهارات الطفل الاجتماعية واللغوية والحركية والمعرفية، إلى جانب تعزيز القيم الأخلاقية والشخصية، من خلال أنشطة متنوعة تُنفذ في بيئة تعليمية محفزة، تُهيئ الطفل للانتقال السلس إلى المرحلة الابتدائية.