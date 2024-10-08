"خطى التوحد" تشارك في معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب

شاركت جمعية "خطى التوحد" بجدة، في معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب، خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، بمركز جدة للمعارض والمؤتمرات.
وافتتح المعرض برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وكان لمشاركة "خطى" أثرها الإيجابي على مستوى التعليم والتدريب المختص لذوي اضطراب طيف التوحد وتأهيلهم وتمكينهم بالمجتمع عبر الشراكات النوعية والمتميزة للجمعية مع أكاديمية التوحد الرائدة ومركز الحلول الذكية.
كما كان للجانب الطبي والتأهيلي دور فاعل من خلال الداعم الرسمي المجمع الطبي للدكتور خالد إدريس، الذي يشرف على تقديم الخدمات والرعاية الطبية للمستفيدين بالجمعية وإحالتهم إلى المراكز المختصة والشريكة كمركز التأهيل وتعديل السلوك الوظيفي للتوحديين.
فيما شاركت مجموعة "أطياف" ببطاقات تعليمية للمساعدة في تأهيلهم وتقديم ركن تجربة حواس التوحدي الذي تم تجربته من زوار جناح الجمعية.
وكان للمبدعين من التوحديين مشاركة مباشرة؛ حيث قدموا أعمالهم الفنية.
وأيضًا قامت المبدعة التوحدية ريماس بالرسم لشخصيات كرتونية مشهورة وإهدائها لزوار الجناح.
وأثنى الجميع على المعلومات المجتمعية والقيمة عن التوحد، التي شرحتها الجمعية للزوار الذين قُدروا بأكثر من ألف زائر، خلال مدة إقامة المعرض.