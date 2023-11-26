انتظام أكثر من 148 ألف طالب وطالبة بمدارس "تعليم صبيا"

انتظم أكثر من 148 ألف طالب وطالبة بمدارس إدارة تعليم صبيا، اليوم الأحد، بجميع مراحل التعليم الأهلي والأجنبي والحكومي، تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وأكد مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، جاهزية ما يزيد على 1250 مدرسة على جميع المستويات، من اكتمال تسليم المقررات، والصيانة والتشغيل، وتهيئة البيئة المدرسية؛ بما يضمن البداية الجادة والفعالة.
وأشار "المسملي"، إلى أن العملية التعليمية مسؤولية وطنية ومهمة كبيرة، تستلزم التكامل والتعاون من الجميع لإنجاحها واستشعار حجم الأمانة، مقدرًا الجهود المبذولة، وما لمسه خلال الجولات الميدانية من مسؤولية عالية من القيادات التعليمية.
ونوه مدير تعليم صبيا، إلى ما يحظى به التعليم في المملكة من دعم سخي من القيادة الحكيمة - أيدهم الله- مثمنًا دعم أمير منطقة جازان ونائبه للتعليم في المنطقة، وحرص وزارة التعليم ومتابعتها الدائمة للميدان التعليمي، سائلاً الله عز وجل، أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد.