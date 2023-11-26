انتظام أكثر من 148 ألف طالب وطالبة بمدارس "تعليم صبيا"

ونوه مدير تعليم صبيا، إلى ما يحظى به التعليم في المملكة من دعم سخي من القيادة الحكيمة - أيدهم الله- مثمنًا دعم أمير منطقة جازان ونائبه للتعليم في المنطقة، وحرص وزارة التعليم ومتابعتها الدائمة للميدان التعليمي، سائلاً الله عز وجل، أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد.