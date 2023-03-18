مدير إسلامية نجران يستعرض مع محافظ شرورة الأنشطة الدعوية لفرع الوزارة بالمنطقة

واستعرض الدكتور العصيمي، البرامج والأنشطة الدعوية التي يقوم بها فرع الوزارة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وخطط الفرع لتنفيذ تلك البرامج بما فيها الشراكات مع القطاعات العسكرية والحكومية بشكل عام.