مدير إسلامية نجران يستعرض مع محافظ شرورة الأنشطة الدعوية لفرع الوزارة بالمنطقة

زار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، محافظ محافظة شرورة موفق العنزي.
واستعرض الدكتور العصيمي، البرامج والأنشطة الدعوية التي يقوم بها فرع الوزارة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وخطط الفرع لتنفيذ تلك البرامج بما فيها الشراكات مع القطاعات العسكرية والحكومية بشكل عام.
وأوضح "العصيمي" أن الفرع يسعى إلى تكثيف البرامج الدعوية لجميع القطاعات الحكومية ولأفراد المجتمع تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الهادفة لخدمة المجتمع ونشر الوعي بين أفراده.