مدير "تعليم القويعية" يتفقد اختبارات الفصل الدراسي الثالث

تفقّد مدير التعليم بمحافظة القويعية صالح بن عبدالله الزهراني، اليوم الاثنين، سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1444هـ، بعدد من المدارس.
ووقف "الزهراني" على أعمال الاختبارات واللّجان وجهود الاستعدادات التي هيأتها المدارس، لتوفير الأجواء المريحة والبيئة الملائمة لأداء الاختبارات.
واستمع خلال الزيارة إلى شرح من مديري المدارس واللّجان المشكّلة حول سير الاختبارات، واطّلع على خطط المدارس المُعدّة لسير الاختبارات.
وأكّد أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلبة اختباراتهم بيسر وسهولة، كما حثّ الطلبة على مضاعفة الجهد في سبيل التحصيل الدراسي والتميز.
وفي ختام جولته، أشاد "الزهراني" بالجهود المبذولة من المدارس ومنسوبيها لتهيئة الأجواء الإيجابية الملائمة.
ونفّذت قيادات التعليم والمشرفون التربويون والمشرفات التربويات، خططًا وجولات إشرافية؛ لتفقّد سير العمل في المدارس، وتذليل جميع التحديات، ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال اللجان والتصحيح والرصد.