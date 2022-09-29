"تقنية بنات جدة" تقيم أمسية عن تحولات الأزياء التراثية بعد توحيد المملكة

نظمت الكلية التقنية للبنات بجدة ممثلة بقسم التصميم وتصنيع الأزياء مساء أمس الخميس، أمسية (الأزياء التراثية بعد توحيد المملكة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 92 حيث عرضت الأمسية تحولات الأزياء التراثية بعد توحيد المملكة باستضافة إحدى مرشحات فريق المعهد الملكي للفنون التقليدية ريم عسيلان.
"ريم" شرحت التطورات التي مرت بها الأزياء التراثية بالمملكة من حيث الألوان والخامات المستخدمة، والقطع التي يتم إضافتها لكل زي، حسب كل منطقة وما يرمز إليه.
وقد تخلل ذلك مناقشة موضوعات متعددة منها التغيير المفاجئ، تعليم البنات، العباءات، الثوب العسيري، الاستدامة، ثياب العروس.
حضر الأمسية؛ عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء اللياتي ورئيسة قسم التصميم والفنون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة وجدان توفيق والأستاذة الدكتورة مها الدباغ من جامعة الملك عبدالعزيز عضو بقسم التصميم والفنون، وعدد من عضوات التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة، ومنسوبات الكلية التقنية للبنات بجدة.
حيث بلغ عدد الحاضرات للأمسية ٥٥ سيدة وقد أثنت عميدة الكلية على المعلومات المطروحة في الأمسية والتي تعد محتوى إثرائياً قيما يستفيد منه عضوات هيئة التدريس في قسم التصميم وتصنيع الأزياء.
كما أشاد الحضور بقيمة المعلومات المطروحة وأهمية توثيقها لتكون مرجعاً تراثياً للأجيال.