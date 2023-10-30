مدير "تعليم جازان" يرعى حفل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، صباح اليوم الاثنين، حفل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.
كما دشن معرض "إبداع 2024"، بمشاركة 80 طالبًا وطالبةً من موهوبي وموهوبات مدارس الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وإدارة تعليم صبيا، بمركز الأمير سلطان الحضاري، وبحضور مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي.
وقدم الطلاب والطالبات مشروعاتهم وبحوثهم العلمية أمام الحضور والزوار في معرض متخصص؛ والتي تنوعت في مجالات الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الحسابي والمعلوماتية وعلوم النبات وعلم المواد والرياضيات والأحياء الدقيقة والعلوم الاجتماعية والسلوكية ونظم البرمجيات والهندسة الطبية الحيوية والهندسة البيئية وعلوم الأرض والبيئة والكيمياء، إلى جانب الروبوتات والأجهزة الذكية والطاقة وغيرها من المجالات العلمية.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي: إن الأولمبياد يوفر بيئة تنافسية تشبع اهتمام الطلبة من أبناء وبنات الوطن، وتنمي روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية واكتشاف مهارات البحث العلمي، بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة.
وأضاف أن الإبداع الابتكاري يمثل المملكة في المحافل الدولية بمشروعات متميزة.
فيما قالت مشرفة العموم بالإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم نجاح حبتر: إن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، يأتي سعيًا لإيجاد بيئة علمية بحثية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجيعهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية، عبر شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، منوهة إلى المشاركات الطلابية المتميزة في المعرض.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي المهندس أنس الحنينحن: إن معرض "إبداع 2024"، يشهد تنافس نخبة من الطلاب والطالبات، بما يعزز أهداف الأولمبياد، لنشر ثقافة الإبداع والابتكار العلمي، وتفعيل الحراك البحثي في مناطق الوطن كافة، ليصبح البحث العلمي أسلوب حياة نحو تحقيق أهداف الوطن وطموحاته.
فيما قدمت الموهوبة غلا هادي خرمي، كلمة الموهوبين والموهوبات، مبينة أن الاحتفاء هذا الصباح بعدد من المتفردين المبدعين المتميزين الذين بذلوا الكثير من الجهد والعطاء والتفاني من أجل خدمة وطنهم بمشروعات نوعية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية في التنافسية العالمية.
وقالت: يأتي هذا اليوم ليقدر هذا الجهد ويثمن هذا العطاء ويوجه بوصلة الاهتمام نحو أعمالهم المهمة الملهمة.
وأكدت أنه لأن التنمية في البلدان تقوم على سواعد أبنائها وبناتها، فإننا نفخر اليوم بنخبة من المبدعين الذين حققوا الإنجازات التي استحقت لفت الانتباه وتسجيل الإشادة في العديد من مجالات إبداع استقرت آراء اللجان العلمية على أفضليتها وفق معايير محكمة قام عليها عدد من أهل المعرفة والاختصاص.
ونوهت غلا هادي خرمي، إلى منح الإدارة العامة للموهوبين ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، هذه المسابقة رعايتهم واهتمامهم، وبالتالي تنامت وتميزت وتوسعت وتفردت على مستوى الوطن والعالم.
وأرجعت الكثير من الفضل إلى أساتذتها في إدارتي الموهوبين والموهوبات الداعمين من أبناء هذا الوطن الغالي للطلبة الموهوبين، مقدمة الشكر للإدارة العامة للموهوبين ومن مؤسسة "موهبة" وجامعة جازان والشركاء المتميزين من الجهات المختلفة على دعمهم لأبنائهم وبناتهم الموهوبين والموهوبات لتمثيل جازان وتمثيل الوطن بكل فخر واعتزاز.
كما تابع الحضور العديد من العروض العلمية والتقنية. جرى تكريم الداعمين لمشروعات الطلبة من جامعة جازان وغيرها من الجهات الداعمة.