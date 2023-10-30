مدير "تعليم جازان" يرعى حفل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

فيما قدمت الموهوبة غلا هادي خرمي، كلمة الموهوبين والموهوبات، مبينة أن الاحتفاء هذا الصباح بعدد من المتفردين المبدعين المتميزين الذين بذلوا الكثير من الجهد والعطاء والتفاني من أجل خدمة وطنهم بمشروعات نوعية تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية في التنافسية العالمية.