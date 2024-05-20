مكة المكرمة.. معرض "كفى" يقود 9 من الزوار للإقلاع عن التدخين

وقال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن هذا اللقاء التوعوي والمعرض التثقيفي، الذي شاركت به "كفى"، ضمن مبادرة "نقي"، بلغ عدد مستفيديه ألفي زائر من الشباب والعائلات.