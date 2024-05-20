مكة المكرمة.. معرض "كفى" يقود 9 من الزوار للإقلاع عن التدخين

أعلن تسعة أشخاص من زوار معرض جمعية "كفى" التوعوي، اليوم الاثنين، بأحد الأسواق التجارية بمكة، عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين.
جاء ذلك خلال زيارتهم للمعرض الذي نظمه "تجمع مكة الصحي"، ممثلاً في إدارة الصحة السكانية، ضمن البرنامج التوعوي بأضرار التدخين.
وقال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن هذا اللقاء التوعوي والمعرض التثقيفي، الذي شاركت به "كفى"، ضمن مبادرة "نقي"، بلغ عدد مستفيديه ألفي زائر من الشباب والعائلات.
وقدم "الحمدان"، شكره لإدارة الصحة السكانية بالتجمع الصحي، على تنسيقها ودعوتها للجمعية للمشاركة في البرنامج التوعوي، والذي شمل مسرحًا ومسابقات قيمة وجوائز للحضور.
وأضاف "الحمدان"، أن هذه الملتقيات والمناسبات بكل أنواعها، والتي تشارك فيها "كفى" تقود الآلاف سنويًا من كل الأعمار، والجنسين؛ للإقلاع عن التدخين وجميع أنواع التبغ الأخرى.
وأشار إلى أن المدخنين لديهم استجابة عالية، حين تتكاتف الجهود بين الأسر والجهات الحكومية والمختصة لعلاج السموم.