"تعليم جازان" يحقق 32 ميدالية بمسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان 32 ميدالية في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات 2023م، والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم؛ والهادفة إلى تشجيع الطلاب الطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، حيث حقق طلاب وطالبات تعليم جازان 6 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، و14 ميدالية برونزية.
فيما هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي الطلبة الفائزين وأسرهم ومدارسهم، متمنيًا أن يُسهم هذا الإنجاز في الرفع من المستويات التحصيلية للطلبة.
وأوضح "عقدي" أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله تعالى أولاً ثم ما بذله الطلبة الفائزون وأسرهم ومدارسهم من جهد كبير من أجل حصد هذه الميداليات، مقدمًا لهم عظيم الثناء وجزيل الشكر والتقدير.
وأكد "عقدي" أن مسابقة الكانجارو تعد إحدى المسابقات العلمية التي تُسهم في إبراز جهود الطلبة الموهوبين في مجال الرياضيات ومحفزة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م في إعداد جيل قادر على تمثيل الوطن في المحافل والمسابقات الدولية .
يُشار إلى أن مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات تعد من أكبر المسابقات التي تُقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي، وذلك بهدف تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير مهاراتهم الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، ومساعدتهم على تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.