"تعليم جازان" يحقق 32 ميدالية بمسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات

يُشار إلى أن مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات تعد من أكبر المسابقات التي تُقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي، وذلك بهدف تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير مهاراتهم الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، ومساعدتهم على تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.