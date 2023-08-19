أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في تبوك ينطلقون في عامهم الدراسي الجديد.. غدًا

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بجميع إداراتها ومكاتبها وأقسامها عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.