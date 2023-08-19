أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في تبوك ينطلقون في عامهم الدراسي الجديد.. غدًا

يبدأ أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك، غدًا عامهم الدراسي الجديد بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بجميع إداراتها ومكاتبها وأقسامها عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.
وأضاف: الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم في المنطقة كافة تواصل أعمالها وجهودها المكثفة لتهيئة المتطلبات الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول.
وأكد "القعير" أهمية دور مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية في كل مدرسة نحو عام دراسي مميز وحافل بالإنجازات التعليمية.