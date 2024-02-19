"آركو" تشارك في المنتدى السعودي للإعلام 20 الجاري

ويتضمن اليوم الأول موضوعات عدة، منها: رؤية إعلامية لمستقبل الخليج العربي، والإعلام العربي في مواجهة التحولات، وتطورات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والإعلام في الأزمات، وغزة في الإعلام.. بين التضليل والتحيز، ونحو إعلام مستدام لتنمية مستدامة، وبناء السلام والتنوع في الإعلام.