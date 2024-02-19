"آركو" تشارك في المنتدى السعودي للإعلام 20 الجاري

تشارك المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" ممثلةً في الإعلام الإنساني، في المنتدى السعودي للإعلام الثالث، الذي تستضيفه هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري.
ويتضمن اليوم الأول موضوعات عدة، منها: رؤية إعلامية لمستقبل الخليج العربي، والإعلام العربي في مواجهة التحولات، وتطورات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والإعلام في الأزمات، وغزة في الإعلام.. بين التضليل والتحيز، ونحو إعلام مستدام لتنمية مستدامة، وبناء السلام والتنوع في الإعلام.
ومن موضوعات اليوم الثاني: الدبلوماسية مستقبل الإعلام في صناعة المحتوى للأجيال، إضافة لورش عمل عن مستقبل الإعلام ودوره في تعزيز الحوار والثقافة والسلام والدبلوماسية الناعمة وغير ذلك.