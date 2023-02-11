"بناء" الشرقية تستضيف غدًا مبادرة "قدرات العاملين في جمعيات الأيتام"

تنطلق غدًا الأحد، مبادرة "بناء قدرات العاملين في جمعيات الأيتام"، بالمملكة في نسختها السادسة، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
وتستضيف المبادرة جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالشرقية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 39 جمعية ومؤسسة رعاية أيتام من جميع المناطق، والعديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي والتمويل.
وتهدف المبادرة إلى تحسين كفاءة وفعالية القائمين على جمعيات الأيتام والعاملين فيها، ضمن مسارات مهنية مختارة، وفق أفضل المواصفات التخصصية من أجل تعميق أثر جمعيات الأيتام وتميزها في المجالات كافة.
يأتي ذلك عبر سبع مجالات مهنية نوعية تم تصميمها بعناية لتتلاءم مع السياق المحلي، معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني ومن مكتب اعتماد عالمي متخصص.
وأعرب مدير عام جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالشرقية عبدالله الخالدي، عن شكره للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، على رعايته للمبادرة.
كما قدّم "الخالدي" الشكر لمجلس إدارة الجمعية برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد؛ لدعمه المتواصل للمبادرة منذ انطلاقتها في 2015م، وتوجيهه وحرصه على استمرارها، وها نحن اليوم في النسخة السادسة، ولله الحمد.
وأضاف أن المبادرة التي تنظمها الجمعية للمرة السادسة تقدم إثراءً معرفيًّا لقطاع الأيتام في عدد من المجالات التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في نمو هذا القطاع بشكل عام وقطاع الأيتام بشكل خاص وصولًا للتنمية المجتمعية.
وأشار "الخالدي" إلى أن المبادرة تستهدف تأهيل 145 من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات والعاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة يمثلون 8% من العاملين في قطاع الأيتام.
ولفت إلى أن النسخة السادسة تتميز بتأهيلهم للحصول على شهادات مهنية احترافية في سبع مجالات رئيسية في عمل الجمعيات، إلى جانب أن هذه الشهادات عالمية المصدر أو محلية؛ تم تصميمها بعناية حتى تتواكب مع السياق المحلي.
وأشاد "الخالدي" بحرص جمعيات الأيتام في المملكة على المشاركة في المبادرة من خلال ترشيح المشاركين، باعتبارها أكبر تجمع للمهتمين في خدمة الأيتام في جميع مناطق المملكة.
وقدّم شكره للشركاء والداعمين لهذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين الخدمات والبرامج التي تقدّمها هذه الجمعيات لأيتام المملكة وأسرهم، وتحسين حياتهم، وتحقيق تطلعاتهم، وتلبية احتياجاته، إضافة إلى بناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي ورفع كفاءة الجمعيات، وتحقيق أثرٍ أعمق للقطاع غير الربحي في الجوانب التنموية والمشروعات ذات الأثر الاجتماعي في مجال الأيتام.