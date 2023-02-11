"بناء" الشرقية تستضيف غدًا مبادرة "قدرات العاملين في جمعيات الأيتام"

وقدّم شكره للشركاء والداعمين لهذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين الخدمات والبرامج التي تقدّمها هذه الجمعيات لأيتام المملكة وأسرهم، وتحسين حياتهم، وتحقيق تطلعاتهم، وتلبية احتياجاته، إضافة إلى بناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي ورفع كفاءة الجمعيات، وتحقيق أثرٍ أعمق للقطاع غير الربحي في الجوانب التنموية والمشروعات ذات الأثر الاجتماعي في مجال الأيتام.