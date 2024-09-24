أهالي البديع يحتفلون باليوم الوطني بفعاليات متنوعة ومشاركة مجتمعية واسعة

احتفل أهالي البديع في محافظة الأفلاج مع الجهات المشاركة باليوم الوطني الرابع والتسعين، الذي بدأت فعالياته الفعاليات عند الساعة الخامسة عصرًا بتدشين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، شارك بها مركز الرعاية الصحية بالبديع.
وتضمنت الفعاليات مشاركة أركان الأسر المنتجة وركن الهدايا والضيافة التي كانت تحت إشراف وتجهيز جمعية البر الخيرية بالبديع، حيث تنوعت أطباق الأسر التي لقيت إقبالًا من الأهالي، وكذلك شاركت جمعية الدعوة بالبديع بركن المسابقات والسحوبات، فيما شاركت بلدية البديع بركن للتصوير ومسرح للطفل، اشتمل على مسابقات للأطفال.
واختتمت الفعاليات ببرنامج اشتمل على كلمة للأهالي وقصائد وطنية، تعبر عن حب الوطن والولاء للقيادة الحكيمة، وتعبر عن الاعتزاز باليوم الوطني الذي تم توحيد البلاد فيه على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بعدها بدأت العرضة السعودية.