أهالي البديع يحتفلون باليوم الوطني بفعاليات متنوعة ومشاركة مجتمعية واسعة

وتضمنت الفعاليات مشاركة أركان الأسر المنتجة وركن الهدايا والضيافة التي كانت تحت إشراف وتجهيز جمعية البر الخيرية بالبديع، حيث تنوعت أطباق الأسر التي لقيت إقبالًا من الأهالي، وكذلك شاركت جمعية الدعوة بالبديع بركن المسابقات والسحوبات، فيما شاركت بلدية البديع بركن للتصوير ومسرح للطفل، اشتمل على مسابقات للأطفال.