محافظة رماح تحتفل بـ"يوم التأسيس" وسط أجواء وطنية رائعة

من جانبه أشاد محافظ رماح، مبارك بن فايز آل مجلي، بالأجواء التي صاحبت الاحتفالية، مشيرًا إلى أن "يوم التأسيس" فرصة مميزة للجيل الحالي لمعرفة التضحيات العظيمة، التي بُذلت من أجل أن يكون هذا الوطن وينعم الشعب السعودي بما هو عليه اليوم، وفرصة لمعرفة عراقة هذه الأمة وأصالتها، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يديم علينا وعلى مملكتنا الحبيبة نِعَمَ الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.