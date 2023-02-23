محافظة رماح تحتفل بـ"يوم التأسيس" وسط أجواء وطنية رائعة

احتفت محافظة رماح، الأربعاء، بـ"يوم التأسيس"، في ساحة احتفالات البلدية، وسط أجواء وطنية رائعة.
وتوافد الجميع، رجالًا ونساءً، شيبًا وشَبابًا، منذ ساعات مبكرة من المساء؛ ليشاركوا في الفعاليات المتنوعة التي صاحبت الاحتفالية.
واشتمل الاحتفال على موقع للعرضة السعودية، وآخر للضيافة وتقديم القهوة، إلى جانب أركان متنوعة للطفل والحرفيين والزي التراثي، كما شهدت الاحتفالية توزيع جوائز وهدايا على الحضور.
من جانبه أشاد محافظ رماح، مبارك بن فايز آل مجلي، بالأجواء التي صاحبت الاحتفالية، مشيرًا إلى أن "يوم التأسيس" فرصة مميزة للجيل الحالي لمعرفة التضحيات العظيمة، التي بُذلت من أجل أن يكون هذا الوطن وينعم الشعب السعودي بما هو عليه اليوم، وفرصة لمعرفة عراقة هذه الأمة وأصالتها، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يديم علينا وعلى مملكتنا الحبيبة نِعَمَ الأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.