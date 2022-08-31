"تعليم جازان" تبحث آليات تفعيل التعليم المدمج في نظام المسارات

وأشار "عطيف" إلى أن نظام المسارات الثانوي هو أنموذج تعليمي متطور وحديث للتعليم بالمملكة يسهم بكفاء في تخريج متعلم معدّ للحياة ومؤهل للعمل، قادر على مواصلة تعليمه، منوهًا إلى أهمية التعليم المدمج كأحد أنماط التعلم الإلكتروني الذي يمزج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد ضمن ساعات الخطة الدراسية المعتمدة في إنجاح نظام المسارات الثانوي.