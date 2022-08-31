"تعليم جازان" تبحث آليات تفعيل التعليم المدمج في نظام المسارات

رعى مساعد مدير عام تعليم منطقة جازان المكلف للشؤون التعليمية بنين أحمد بن ظافر عطيف، اليوم الأربعاء، برنامج آليات تفعيل التعليم المدمج في نظام المسارات الثانوي، والذي نظمته إدارة الإشراف التربوي "بنين-بنات"، بحضور مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم التابعة.
وأشار "عطيف" إلى أن نظام المسارات الثانوي هو أنموذج تعليمي متطور وحديث للتعليم بالمملكة يسهم بكفاء في تخريج متعلم معدّ للحياة ومؤهل للعمل، قادر على مواصلة تعليمه، منوهًا إلى أهمية التعليم المدمج كأحد أنماط التعلم الإلكتروني الذي يمزج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد ضمن ساعات الخطة الدراسية المعتمدة في إنجاح نظام المسارات الثانوي.
بدوره، أكد مدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" عبدالله علواني أن توظيف التعليم المدمج في نظام مسارات المرحلة الثانوية يأتي بهدف توفير مسارات تعلم مرنة لطلبة المرحلة الثانوية انطلاقا من حرص وزارة التعليم في توفير فرص تعلم متنوعة لهم، وتمكينهم من استيفاء رغباتهم في دراسة المسارات التخصصية من خلال برنامج تعليمي مدمج يوائم بين المسار العام الحضوري وأحد المسارات التخصصية المختلفة.
فيما أشارت مدير إدارة الإشراف التربوي "بنات" نهى مكرمي، أن برنامج التعليم المدمج في نظام مسارات المرحلة الثانوية يهدف لتوفير فرص ومسارات تعليمية مرنة إضافية لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في المسار العام وفق رغباتهم الدراسية، وتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم من خلال توفير برامج تعليمية متنوعة تستثمر التعليم المدمج، ودعم الطلبة في اكتساب مهارات تؤهل استعدادهم للمستقبل للمنافسة عالميا في سوق العمل.
وناقش البرنامج العديد من المواضيع شملت التعريف وضوابطه وشروطه البرنامج ورحلة الطالب في البرنامج والمدارس المرشحة له وآلية الانسحاب والحذف والإجراءات التنفيذية المتبعة في الإدارة التعليمية والمكاتب والمدارس.