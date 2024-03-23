"صحة حائل" تطلق حملة للتبرع بالدم تحت شعار "نخوة الفهده"

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، مساء أمس، بالتعاون مع مؤسسة الفهده الإنسانية حملة للتبرع بالدم تحت شعار "نخوة الفهده"، وذلك في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن بتنظيم بنك الدم المركزي، وسط حضور مميز من المتبرعين.