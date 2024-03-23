"صحة حائل" تطلق حملة للتبرع بالدم تحت شعار "نخوة الفهده"

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، مساء أمس، بالتعاون مع مؤسسة الفهده الإنسانية حملة للتبرع بالدم تحت شعار "نخوة الفهده"، وذلك في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن بتنظيم بنك الدم المركزي، وسط حضور مميز من المتبرعين.
وأوضحت صحة حائل أن الحملة تهدف إلى التحفيز للتبرع بالدم ومشاركة المجتمع في هذه الحملة الإنسانية، بالاضافة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة.
وأكدت أن التبرع بالدم يسهم في سد احتياج بنوك الدم، ويكون سبباً في إنقاذ حياة المرضى، كما يسهم ذلك في تعزيز المبادرات الإنسانية، وتفعيل الشراكة المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.