ثلوثية "الأفلاج" تستضيف "المسند" للحديث عن الطقس والمناخ

أقامت جمعية تنمية الأفلاج، مساء أمس الثلاثاء "ثلوثية" استضافت فيها الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، وسط حضور كبير، تحدث خلالها عن أحوال الطقس والمناخ وعلوم الفلك وما يرتبط بها من موضوعات، في ليلة ثقافية استضافها منزل شبيب بن محمد الفهيد.