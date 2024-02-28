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ثلوثية "الأفلاج" تستضيف "المسند" للحديث عن الطقس والمناخ

في ليلة ثقافية ووسط حضور كبير
عبدالله المسند
عبدالله المسند

أقامت جمعية تنمية الأفلاج، مساء أمس الثلاثاء "ثلوثية" استضافت فيها الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، وسط حضور كبير، تحدث خلالها عن أحوال الطقس والمناخ وعلوم الفلك وما يرتبط بها من موضوعات، في ليلة ثقافية استضافها منزل شبيب بن محمد الفهيد.

وكانت جمعيةُ تنمية الأفلاج قد أطلقت برنامجَ «ثلوثيات الأفلاج» منذ سنوات، بهدف تثقيف المجتمع في العديد من المجالات وربط التواصل بين أبناء المحافظة من خلال إقامة الثلوثية في منزل إحدى الأسر بالمحافظة.

ويجري خلال «ثلوثيات الأفلاج» استضافةُ شخصيات اجتماعية كل شهر في منزل أحد أهالي المحافظة؛ بهدف زيادة التواصل بين أهالي المحافظة، والاستفادة من خبرات الضيف وتجاربه الحياتية والعملية.

عبدالله المسند
جمعية تنمية الأفلاج
جمعية الطقس والمناخ السعودية

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