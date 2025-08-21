"بيئة مكة" تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني بجولة ترفيهية للأيتام

في إطار تعزيز قيم العطاء والعمل الإنساني، فعّل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة منظمات القطاع غير الربحي، وبالتعاون مع شركاء النجاح: المركز الوطني للفعاليات، وفريق شموخ التطوعي، وجمعية وئام، واحتواء، وحديقة دي جي، مبادرة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام.
وتضمنت المبادرة تنظيم جولة ترفيهية خاصة في "غابة العجائب"، شارك فيها 10 متطوعين، أسعدوا من خلالها 15 يتيمًا، وكانت حصيلتها لحظات فرح وابتسامات غمرت قلوب الأطفال، في تجسيد للأثر الإنساني الممتد بالعطاء.
وأكد فرع الوزارة أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التكافل التي يتميز بها المجتمع السعودي، مشيرًا إلى أن العمل الإنساني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واُختتمت المبادرة بتأكيد الحاضرين أن الأثر الإنساني الحقيقي يظهر في ما يتركه من عطاء متواصل، ينعكس في ابتسامة طفل، وطمأنينة يتيم، وامتنان متطوع.