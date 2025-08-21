"بيئة مكة" تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني بجولة ترفيهية للأيتام

في إطار تعزيز قيم العطاء والعمل الإنساني، فعّل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة منظمات القطاع غير الربحي، وبالتعاون مع شركاء النجاح: المركز الوطني للفعاليات، وفريق شموخ التطوعي، وجمعية وئام، واحتواء، وحديقة دي جي، مبادرة تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام.