نصف مليون طالب وطالبة في "عسير" يتغنّون باليوم الوطني 94

ورفع مديرُ عام التعليم بمنطقة عسير "فهد عقالا"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولأمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، ونائبه، ولوزير التعليم وقيادات الوزارة، بهذه المناسبة الوطنية الغالية.