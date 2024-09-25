نصف مليون طالب وطالبة في "عسير" يتغنّون باليوم الوطني 94

احتفى أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مدارس منطقة عسير، بذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين.
تضمن الاحتفالُ فعالياتٍ ومشاركات متنوعة لأكثر من 3600 مدرسة.
ورفع مديرُ عام التعليم بمنطقة عسير "فهد عقالا"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولأمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، ونائبه، ولوزير التعليم وقيادات الوزارة، بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وقال "عقالا": إن منظومة التعليم في عسير بكل مكوناتها التعليمية والتربوية، احتفلت بهذه الذكرى العزيزة.
وأضاف: أن "تعليم عسير" بدأ استعداداته مبكرًا؛ لضمان تنظيم فعاليات مميزة في جميع المدارس، تعكس الولاء والفخر بالوطن وتجسّد معاني الوحدة والاعتزاز بالمملكة.