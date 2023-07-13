المجلس المحلي بمحافظة الداير يناقش الفرص السياحية النوعية في المحافظة

رأس محافظ الداير نايف بن لبدة، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، والذي ناقش من خلاله عددًا من الفرص السياحية الاستثمارية النوعية، التي طرحتها بلدية الداير، والتي تتميز بها المحافظة على مستوى المنطقة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ومتابعة نائبه - حفظهما الله -، في استثمار الميز النسبية لكل محافظة.