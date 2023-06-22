أمير الشرقية يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى لتيسير شؤون المواطنين

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.
وأكد الأمير سعود بن نايف أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.
وشدد على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية في المنطقة؛ لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية، داعيا الله تعالى أن يوفّق قادتنا، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.
من جهته، أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية تنفيذ توجيهات أمير المنطقة لكل الجهات الحكومية والخدمية بضرورة تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، واستمرار العمل ومتابعة إنجاز الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين في ظل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله".