الواجهة البحرية لينبع الصناعية تحصل على جائزة "العلم الأخضر" العالمية

حصلت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع التشغيل والصيانة على جائزة العلم الأخضر العالمية للحدائق عن الواجهة البحرية في مدينة ينبع الصناعية كأول مدينة في المملكة العربية السعودية تحصل على هذه الجائزة العالمية.
وفي التفاصيل، تستهدف جائزة العلم الأخضر، وهي جائزة دولية، توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وفقًا لمعايير أخذت في الاعتبار متطلبات تقديم الخدمة بجودة عالية لأفراد المجتمع والمواءمة مع جهود حماية وإدارة البيئة الخضراء.
ويعد هذا الإنجاز الجديد ضمن سلسلة من النجاحات والتميّز التي تحققها الهيئة الملكية بينبع، وتتويجًا لجهود قطاع التشغيل والصيانة بينبع في إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الصارمة التي تتطلبها جائزة العلم الأخضر، ونجحت الهيئة الملكية في الحصول عليها من خلال الواجهة البحرية بجميع مراحلها التي تطابقت مع معايير الجائزة.