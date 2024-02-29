الواجهة البحرية لينبع الصناعية تحصل على جائزة "العلم الأخضر" العالمية

ويعد هذا الإنجاز الجديد ضمن سلسلة من النجاحات والتميّز التي تحققها الهيئة الملكية بينبع، وتتويجًا لجهود قطاع التشغيل والصيانة بينبع في إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الصارمة التي تتطلبها جائزة العلم الأخضر، ونجحت الهيئة الملكية في الحصول عليها من خلال الواجهة البحرية بجميع مراحلها التي تطابقت مع معايير الجائزة.