بلديات العاصمة المقدسة و"الأحياء" بمكة تناقشان الشراكة المجتمعية

عقد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الأربعاء، في مكتبه، اجتماعًا مع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة، ويمثلها الدكتور طلال الحربي، بمشاركة المشرف على غرفة عمليات التشوه البصري بأمانة العاصمة المقدسة أحمد المحمادي.
يأتي ذلك في إطار تعزيز جانب الشراكة المجتمعية بين الأمانة والجهات الحكومية وقطاعات العمل الاجتماعي من خلال استقطاب كل شرائح المجتمع؛ للمشاركة في المبادرات التطوعية وفق رؤية المملكة 2030م؛ للوصول للتنمية المستدامة والتي تستهدف تحسين المشهد البصري لجميع أحياء مكة المكرمة شرّفها الله.
وحرصًا من أمانة العاصمة المقدسة لتحسين المشهد الحضري والبصري في أحياء العاصمة المقدسة، وفق ما توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من اهتمام بالغ في تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المملكة وفق الخطط والبرامج التي أعدّتها في هذا الجانب.