بلديات العاصمة المقدسة و"الأحياء" بمكة تناقشان الشراكة المجتمعية

عقد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الأربعاء، في مكتبه، اجتماعًا مع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة، ويمثلها الدكتور طلال الحربي، بمشاركة المشرف على غرفة عمليات التشوه البصري بأمانة العاصمة المقدسة أحمد المحمادي.