"الاعتماد السعودي" ينظم لقاءً تعريفيًا لـ"تقويم المطابقة" بالجبيل

ويأتي اللقاء، الذي يعقد من الساعة 12:30 ظهرًا، وحتى 3:00 مساءً، امتدادًا لرؤية المركز في الوصول بالبنية التحتية للجودة في المملكة إلى أفضل عشر دول في العالم بحلول 2030م.