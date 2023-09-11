"الاعتماد السعودي" ينظم لقاءً تعريفيًا لـ"تقويم المطابقة" بالجبيل

ينظم المركز السعودي للاعتماد، غدًا الثلاثاء، اللقاء التعريفي لجهات تقويم المطابقة في مدينة الجبيل، بالمركز الثقافي بالفناتير، ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التي يعقدها المركز لجهات تقويم المطابقة حول المملكة.
ويأتي اللقاء، الذي يعقد من الساعة 12:30 ظهرًا، وحتى 3:00 مساءً، امتدادًا لرؤية المركز في الوصول بالبنية التحتية للجودة في المملكة إلى أفضل عشر دول في العالم بحلول 2030م.
ويقدم المركز خلال اللقاء، عرضًا تقديميًا شاملًا لرسالته وأهدافه واستراتيجيته.
كما يستعرض خدمات المركز المقدمة لجهات تقويم المطابقة في مجالات اعتماد مختبرات الفحص والقياس والمعايرة، والمختبرات الطبية وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات، وجهات منح شهادات الحلال.
يذكر أن هذا اللقاء يؤكد التزام الاعتماد السعودي بالعمل على تعزيز البنية الجودة في المملكة، وفي إطار الجهود المستمرة لمد جسور التعاون والتكامل مع مختلف الجهات في مناطق المملكة كافة.
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