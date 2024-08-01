شاهد.. شوارع وميادين الطائف ترحب بعودة مديري المدارس والهيئة الإدارية والإشرافية

رحَّبت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف بعودة مديري المدارس والهيئتين الإدارية والإشرافية بمكاتب التعليم، وذلك عبر الشاشات الإلكترونية الموزعة في الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة، بالتعاون مع أمانة المحافظة والاتصال المؤسسي.
وفي التفاصيل، حملت الشاشات الإلكترونية عبارات الترحيب والتهنئة لهم : "مديرو المدارس والإداريون.. بكم تُصنع النجاحات فأهلاً بعودتكم".
وجاءت هذه المشاركة ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي بتعليم الطائف ضمن حملة الاستعداد للعام الدراسي 1446هـ وابتهاجًا وترحيبًا بعودة الهيئتين الإدارية والإشراف في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس التي تبدأ عودتهم يوم الأحد المقبل 29 من المحرم 1446هـ بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي جاهزية جميع المدارس من حيث أعمال الصيانة والترميم وإعادة التأهيل والنظافة والتأثيث، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا مميزًا وعودًا حميدًا لمديري ومديرات المدارس والهيئة الإشرافية والإدارية.