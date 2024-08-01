شاهد.. شوارع وميادين الطائف ترحب بعودة مديري المدارس والهيئة الإدارية والإشرافية

وجاءت هذه المشاركة ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي بتعليم الطائف ضمن حملة الاستعداد للعام الدراسي 1446هـ وابتهاجًا وترحيبًا بعودة الهيئتين الإدارية والإشراف في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس التي تبدأ عودتهم يوم الأحد المقبل 29 من المحرم 1446هـ بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.