"تعليم الغاط" يعلن تهيئة المباني والفصول الدراسية لبداية العام الدراسي الجديد

أكملت إدارة التعليم بمحافظة الغاط استعداداتها الحضورية الكاملة لاستقبال الطلاب والطالبات لبداية العام الدراسي الجديد للعام 1444هـ.
وأكد مدير تعليم الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي، أنه تمّ رفع الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلاب والطالبات؛ حيث تمت تهيئة المباني والفصول الدراسية لاستقبال الطلبة وبشكلٍ كامل؛ للعودة إلى المدارس في العام الدراسي الجديد.
وأشار مدير التعليم إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الإدارة لتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسبًا وجاذبًا لعودة المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، مع انطلاقة العام الدراسي في ظل ما وفرته القيادة الرشيدة حفظها الله.
وأشاد "الخمشي" بجهود فرق العمل بإدارة التعليم على جهودهم ومستوى إنجازهم لاستقبال العام الدراسي الجديد 1444هـ.