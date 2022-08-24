"تعليم الغاط" يعلن تهيئة المباني والفصول الدراسية لبداية العام الدراسي الجديد

وأشار مدير التعليم إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الإدارة لتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسبًا وجاذبًا لعودة المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، مع انطلاقة العام الدراسي في ظل ما وفرته القيادة الرشيدة حفظها الله.