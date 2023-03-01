"إفتاء الشرقية" تُطلق ندوةً علميّة متخصِّصة في التوعية الفكرية

وتحدَّث المستشار والمشرف على البرنامج الدكتور عبدالمجيد العساكر، عن دور الفتوى في أمن المجتمع، مؤكدًا أهميةَ البرنامج الذي تنفّذه الرئاسة بمختلف فروعها بمناطق المملكة، برعاية كريمة من المفتي ونائبه، اللذَين يؤكِّدان أهميةَ دعم وتنفيذ البرامج العلمية والفكرية، وترسيخ قيم الانتماء والعناية بالأمن الفكري. كما قدّم شكره وتقديره لكل المشاركين في تقديم البرنامج من المحاضرين ومنسوبي فرع المنطقة الشرقية.