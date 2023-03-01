"إفتاء الشرقية" تُطلق ندوةً علميّة متخصِّصة في التوعية الفكرية

نظّم فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الشرقية، اليوم الأربعاء؛ ندوةً علمية متخصصة في التوعية الفكرية لمنسوبي الإفتاء بالمنطقة.
جاء ذلك ضمن برنامج التوعية الفكرية لمنسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، تحت شعار "دور الفتوى في أمن المجتمع"، التي دشّنها المفتي العام وتنفّذها الشؤون العلمية والفكرية بالإفتاء، بالتنسيق مع فروعها والجهات الحكومية بمناطق المملكة.
استُهِلَّت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لمستشار النائب الشيخ خالد الجليل، ثم كلمة مدير عام فرع المنطقة الشرقية، شرح فيها أهمية هذه اللقاءات وأثرها على الباحثين.
ونوه إلى دعم أمير المنطقة الشرقية ونائبه، لأعمال الفرع، وقدر رعاية المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ونائبه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ لهذه البرامج العلمية والمتخصصة بالأمن الفكري.
وتحدَّث المستشار والمشرف على البرنامج الدكتور عبدالمجيد العساكر، عن دور الفتوى في أمن المجتمع، مؤكدًا أهميةَ البرنامج الذي تنفّذه الرئاسة بمختلف فروعها بمناطق المملكة، برعاية كريمة من المفتي ونائبه، اللذَين يؤكِّدان أهميةَ دعم وتنفيذ البرامج العلمية والفكرية، وترسيخ قيم الانتماء والعناية بالأمن الفكري. كما قدّم شكره وتقديره لكل المشاركين في تقديم البرنامج من المحاضرين ومنسوبي فرع المنطقة الشرقية.
بعد ذلك تحدَّث مفوّض الإفتاء بمكة المكرمة، الدكتور محمد بازمول، عن تحقيق مقصد حفظ الجماعة ونظام الأمة.
وفي الختام جاءت مداخلة مفوض الإفتاء بالمدينة المنورة، الدكتور صالح السحيمي، تحدَّث فيها عن اتجاهات أصحاب الحزبيات والإسلام السياسي والحذر منها.