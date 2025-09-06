متحف وأركان تراثية وألعاب في ختام مهرجان خراف ثرمداء الثاني

يشهد مركز ثرمداء مساء اليوم ختام فعاليات "مهرجان الخراف الثاني" الذي نظمته الجمعية الخيرية بثرمداء، بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة مرات، واستمر ثلاثة أيام وسط إقبال واسع من الأهالي والزوار.
وجاء المهرجان متزامنًا مع موسم جني ثمار النخيل، مستهدفًا تسويق منتجات التمور والمحاصيل الزراعية، إلى جانب منتجات الأسر المنتجة والمصنوعات الشعبية، كما تضمن أركانًا للأطفال شملت الألعاب والرسم والنقش.
ويعد موسم الخراف من أبرز المواسم الزراعية في المملكة، حيث ينتظره المزارعون سنويًا لوفرة أصناف التمور وتعدد أنواعها. وسعى المهرجان إلى تعريف الأجيال بتاريخ منطقتهم الزراعي وربطهم بالموروث الثقافي والشعبي.
كما اشتمل المهرجان على متحف خاص بالنخيل عُرضت فيه أدوات الخراف والزراعة قديمًا وحديثًا، إضافة إلى قطع أثرية متنوعة، فيما خُصص جناح لبيع منتجات النخيل المصنوعة من الخوص.
يُذكر أن الجمعية الخيرية تكفلت بتوفير جميع الأركان والأجنحة المشاركة مجانًا دعمًا للمزارعين والأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية.