متحف وأركان تراثية وألعاب في ختام مهرجان خراف ثرمداء الثاني

وجاء المهرجان متزامنًا مع موسم جني ثمار النخيل، مستهدفًا تسويق منتجات التمور والمحاصيل الزراعية، إلى جانب منتجات الأسر المنتجة والمصنوعات الشعبية، كما تضمن أركانًا للأطفال شملت الألعاب والرسم والنقش.