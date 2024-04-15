"تعليم الطائف" ينظم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.
ورفع المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ، ولنائبه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود ، ولمحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيده على وطننا وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والبركات.
وهنأ "الغامدي" منسوبي ومنسوبات الإدارة بعيد الفطر المبارك وببداية مرحلة جديدة من الجد والعمل، مؤكدًا حرص الإدارة على إقامة مثل هذا الحفل في هذه المناسبات التي تحقق روح الفريق الواحد الذي يعمل في بيئة جاذبة ومحفزة.