"تعليم الطائف" ينظم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه

ورفع المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ، ولنائبه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود ، ولمحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيده على وطننا وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والبركات.