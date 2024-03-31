"ارتياد للتدريب" تقيم حفل سحورها السنوي لمنسوبيها في مدينة الرياض

وأضاف أنه ليس هناك أفضل من شهر رمضان المبارك لإقامة مثل هذه المناسبات المباركة التي ندعو الله العلي القدير في هذا الشهر المبارك بأن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- وأن يديم علينا وعلى بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب.