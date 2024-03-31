"ارتياد للتدريب" تقيم حفل سحورها السنوي لمنسوبيها في مدينة الرياض

أقامت ارتياد للتدريب حفل سحورها السنوي لمنسوبيها في فندق الفورسيزون في مدينة الرياض. وقد أُقيم حفل السحور- الذي تقيمه ارتياد سنويًا - بحضور عـبدالله الهديان الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس إدارة ارتياد للتدريب عبدالله مشاري، حيث قدموا جميعًا التهنئة لمنسوبي ارتياد بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ألقى "مشاري" كلمته استهلها بتهنئة الحضور بشهر رمضان الكريم، مشددًا على أهمية ترابط منسوبي ارتياد للتدريب، وأوضح أن "ارتياد" تولي اهتمامها بالموظفين والعاملين من خلال خلق البيئة المناسبة للعمل بما ينعكس إيجابًا على أدائهم.
وأضاف أنه ليس هناك أفضل من شهر رمضان المبارك لإقامة مثل هذه المناسبات المباركة التي ندعو الله العلي القدير في هذا الشهر المبارك بأن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- وأن يديم علينا وعلى بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب.