الرياض.. ثانوية القاسم بن سلام تكرّم فرسان الإلقاء على مستوى مكتب تعليم العريجاء

واشتمل الحفل، الذي حضره مساعد مدير مكتب تعليم العريجاء للشؤون التعليمية عبدالله بن محمد الأسمري؛ على: النشيد الوطني، ثم تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، ونماذج إلقائية من الطلاب الفائزين بالمراحل الثلاث، وتلاها تكريم لجنة تحكيم المسابقة، وتكريم الطلاب والمعلمين والمدارس الفائزة بالمستويات الثلاثة الأولى لكل مرحلة، ثم تم تكريم ثانوية القاسم بن سلام المستضيفة.