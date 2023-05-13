الرياض.. ثانوية القاسم بن سلام تكرّم فرسان الإلقاء على مستوى مكتب تعليم العريجاء

نظّمت مدرسةُ القاسم بن سلام الثانوية، الأربعاء الماضي؛ حفلَ تكريم الفائزين في فرسان الإلقاء على مستوى مكتب تعليم العريجاء، في حضور مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم الرياض الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة، ومشرف النشاط الثقافي عبدالله الفارس، وعدد من مشرفي النشاط بتعليم الرياض، ومشرفي النشاط بمكتب تعليم العريجاء.
واشتمل الحفل، الذي حضره مساعد مدير مكتب تعليم العريجاء للشؤون التعليمية عبدالله بن محمد الأسمري؛ على: النشيد الوطني، ثم تلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، ونماذج إلقائية من الطلاب الفائزين بالمراحل الثلاث، وتلاها تكريم لجنة تحكيم المسابقة، وتكريم الطلاب والمعلمين والمدارس الفائزة بالمستويات الثلاثة الأولى لكل مرحلة، ثم تم تكريم ثانوية القاسم بن سلام المستضيفة.
وهنّأت إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم الرياض، الفائزين والمعلّمين القائمين على تدريب الطلاب على هذا الإنجاز، داعين الله لهم بمزيد من التفوُّق والتميُّز والتقدم.