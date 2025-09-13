146 مدرباً و54 موقعاً.. "تجمع المدينة" يدرّب 32 ألف مستفيد على الإسعافات الأولية

في إطار جهوده لتعزيز الصحة العامة والشراكة المجتمعية، حقق تجمع المدينة المنورة الصحي نجاحًا لافتًا في مبادرة "المهارات الأساسية بالإسعافات الأولية"، التي أطلقها مطلع عام 2025، واستفاد منها أكثر من 32,402 فرد من مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح التجمع، بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، أن المبادرة نُفذت في 54 موقعًا متنوعًا شملت المسجد النبوي الشريف، والإدارات الحكومية والخاصة، والمرافق التعليمية، والمراكز التجارية، والفنادق، ومجالس الأحياء، إضافة إلى المنافذ الجوية والبرية.
وشارك في تنفيذ المبادرة 146 مدربًا معتمدًا، قدّموا محتوى تدريبيًا يهدف إلى رفع الوعي العام بأهمية الإسعافات الأولية، وتمكين أفراد المجتمع من التعامل السليم مع الحالات الطارئة، بما يُسهم في خفض المضاعفات الصحية الناتجة عن تأخر التدخل الأولي.
وأكد التجمع أن هذه المبادرة تندرج ضمن برامجه النوعية الرامية إلى بناء مجتمع واعٍ صحيًا، وتعزيز قدراته على الاستجابة الفورية في الحالات الحرجة، وفق رؤية تواكب مستهدفات القطاع الصحي في المملكة.