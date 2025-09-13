146 مدرباً و54 موقعاً.. "تجمع المدينة" يدرّب 32 ألف مستفيد على الإسعافات الأولية

وشارك في تنفيذ المبادرة 146 مدربًا معتمدًا، قدّموا محتوى تدريبيًا يهدف إلى رفع الوعي العام بأهمية الإسعافات الأولية، وتمكين أفراد المجتمع من التعامل السليم مع الحالات الطارئة، بما يُسهم في خفض المضاعفات الصحية الناتجة عن تأخر التدخل الأولي.