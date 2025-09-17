رسميًا.. أمانة الرياض تعلن عن النموذج الفائز لتطوير شارع السوق القديم بالدوادمي

أعلنت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية الدوادمي، اليوم، عن فوز النموذج رقم (2) لتطوير شارع السوق القديم، بعد حصوله على 809 أصوات من إجمالي 1978 مشاركة في التصويت.