رسميًا.. أمانة الرياض تعلن عن النموذج الفائز لتطوير شارع السوق القديم بالدوادمي

أعلنت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية الدوادمي، اليوم، عن فوز النموذج رقم (2) لتطوير شارع السوق القديم، بعد حصوله على 809 أصوات من إجمالي 1978 مشاركة في التصويت.
وكانت البلدية قد طرحت 6 تصاميم هندسية متنوعة، وفتحت المجال أمام الأهالي لاختيار الأنسب الذي يُجسّد هوية المكان ويُلبّي تطلعاتهم، في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير المدينة.
وجاء التصميم رقم (1) في المركز الثاني بـ502 صوت، فيما توزّعت بقية الأصوات على النماذج الأخرى.
وأكدت الأمانة أن هذه المبادرة تعكس توجهها لإشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار العمراني، بما يُعزّز الانتماء ويُجسّد مفهوم التنمية الحضرية الحديثة القائمة على الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والسكان.
وتتماشى هذه الخطوة مع أهداف أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة العمرانية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.