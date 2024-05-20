فعاليات ومعارض وورش عمل.. "بيئة مكة" تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للنحل
شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المجتمعَ الدولي، بالاحتفاء باليوم العالمي للنحل، الذي يصادف 20 مايو من كل عام ميلادي، مع الجمعية التعاونية لنحالي مكة المكرّمة، بإقامة الفعاليات المصاحبة في عديد من محافظات المنطقة.
ففي العاصمة المقدّسة، أقام مكتب الوزارة ركن "ريف" الذي يستعرض برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) وشروط وآلية التقديم على (برنامج دعم قطاع العسل)، إضافة إلى تقديم بعض علاجات أمراض النحل.
وينظَّم غداً مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للنحل، فيما نظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات فعالية بالتعاون مع شركة النحال البري بقرية الملحة، ونظَّم مكتب الوزارة بأضم فعالية وورشة عمل توعوية وتثقيفية تتعلق بأهم الأمراض التي تصيب النحل وطرق الوقاية منها
وشارك في الفعاليات العيادة المتنقلة والمزوّدة بمعمل خاص للكشف المبكّر عن أمراض نحل العسل، ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والنحالين، حيث تهدف الفعاليات لنشر الوعي بأهمية ثقافة استهلاك عسل النحل، والتوعية بأهمية هذه المنتجات صحيًا، خاصة في ظل الميزة النسبية لكل منطقة والوصول لأكبر قدرٍ من المستهلكين، وهو ما ينعكس على تحقيق المصلحة للنحال.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن الوزارة تهدف من مشاركة العيادة المتنقلة إلى الإسهام في تحقيق رؤيتها في تطوير تربية النحل بالمملكة من خلال توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل والتوصية بطرق المكافحة لمساعدة مربي النحل على تحسين أداء الطوائف وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى، وتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في جميع محافظات منطقة مكة المكرّمة.