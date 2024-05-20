فعاليات ومعارض وورش عمل.. "بيئة مكة" تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للنحل

وشارك في الفعاليات العيادة المتنقلة والمزوّدة بمعمل خاص للكشف المبكّر عن أمراض نحل العسل، ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والنحالين، حيث تهدف الفعاليات لنشر الوعي بأهمية ثقافة استهلاك عسل النحل، والتوعية بأهمية هذه المنتجات صحيًا، خاصة في ظل الميزة النسبية لكل منطقة والوصول لأكبر قدرٍ من المستهلكين، وهو ما ينعكس على تحقيق المصلحة للنحال.