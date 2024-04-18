مدير "إسلامية نجران" يستقبل مشرف مكتب الإرشاد بالحرس الوطني

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، في مكتبه، اليوم الخميس، المشرف على مكتب الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني بنجران المقدم سلطان بن جديع القحطاني.