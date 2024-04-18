مدير "إسلامية نجران" يستقبل مشرف مكتب الإرشاد بالحرس الوطني

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، في مكتبه، اليوم الخميس، المشرف على مكتب الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني بنجران المقدم سلطان بن جديع القحطاني.
ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك، والخطط المستقبلية للمناشط الدعوية التي تنفذها الوزارة للحرس الوطني؛ لنشر العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة ومحاربة الأفكار المتطرفة.
وقال الشيخ "العتيبي": إن الفرع يسعى لتعزيز أوجه التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمدنية والعسكرية؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزارة.
وأوضح أن ذلك بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي بالجانب الديني وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني؛ لتحقيق اللحمة الوطنية ونبذ التطرف والأفكار الضالة من خلال إظهار خطرها على المجتمعات.