جمعية "عناية" تحصل على جائزة الأميرة صيتة للتميز

وأشار إلى أن "هذه الإنجازات تشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهود؛ من أجل تعزيز مسيرة التميز بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات في تعزيز صحة المجتمع، بما يحقق رؤية 2030"، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم والرعاية والإشراف المباشر على أداء الإدارة التنفيذية من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، وكذلك الدعم غير المحدود الذي ظلت تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركائها في القطاع الحكومي والأهلي والمؤسسات المانحة في كل المجالات، فلهم منا أجزل الشكر والتقدير، ونهدي إليهم الجائزة بمناسبة هذا الفوز.