جمعية "عناية" تحصل على جائزة الأميرة صيتة للتميز

حصلت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" على جائزة الأميرة صيتة، بعد أن أكملت متطلبات تطبيق معايير الجائزة، حيث زار فريق لجنة تحكيم الجائزة مجمع عيادات عناية الطبي؛ للاطلاع على مشروع العيادات الاستشارية التطوعية ومدى مطابقته لمعايير الجائزة، ثم أوصى بمنح الجمعية الجائزة لما تميزت به العيادات من نفع عام وشفافية وفعالية في خدماتها المقدمة للفئات الأكثر حاجة.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم إنه "سعيد بهذه الجائزة التي تؤكد أن عناية تسير بخطى حثيثة نحو التميز في تقديم برامج خدمية ذات أثر عميق تسهم في التنمية الصحية في المجتمع"، مشيراً إلى أن العيادات الاستشارية بالجمعية يشرف عليها أطباء استشاريون متطوعون من ذوي التخصصات المهنية العالية الذين يعملون بتجرد، انطلاقاً من مسؤولياتهم المجتمعية، مما أعطى المجمع ميزة تنافسية في جميع التخصصات الطبية، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية كان لها الأثر الأكبر في تعزيز الصحة العامة للمستفيدين الأكثر احتياجاً.
وعدّ "السويلم"، حصول الجمعية على الجائزة إنجازاً وطنياً نفخر به، وقال: "نحن بدورنا نهدي هذا الإنجاز الكبير إلى الأطباء الاستشاريين بالمجمع والموظفين والإداريين كافة على جهودهم المخلصة والمميزة".
وقدّم الدكتور عبدالرحمن السويلم، التهنئة لأمين عام الجمعية ولكل منسوبيها على ما بذلوه من جهود وإنجازات مثمرة أسهمت في نيل استحقاقات هذه الجائزة.
وفي جانب آخر، عبر الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، عن سروره واعتزازه بحصول الجمعية على "جائزة صيتة" في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي، وقال إن "هذه الجائزة تنضم إلى مثيلاتها من جوائز وشهادات التميز التي حصلت عليها الجمعية من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية".
وأشار إلى أن "هذه الإنجازات تشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهود؛ من أجل تعزيز مسيرة التميز بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات في تعزيز صحة المجتمع، بما يحقق رؤية 2030"، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم والرعاية والإشراف المباشر على أداء الإدارة التنفيذية من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، وكذلك الدعم غير المحدود الذي ظلت تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركائها في القطاع الحكومي والأهلي والمؤسسات المانحة في كل المجالات، فلهم منا أجزل الشكر والتقدير، ونهدي إليهم الجائزة بمناسبة هذا الفوز.