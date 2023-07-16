بالأسماء.. أمين الرياض يكلف عددًا من رؤساء بلديات المنطقة

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف عددًا من القرارات بتكليف رؤساء بلديات في المنطقة.

وشملت القرارات تكليف أحمد بن عبدالعزيز البريه رئيسًا لبلدية مركز الأحمر، وتكليف المهندس فهد بن عبدالله الرميح رئيسًا لبلدية محافظة شقراء، وتكليف المهندس ناصر بن راشد آل دمعان رئيسًا لبلدية محافظة الدوادمي، وتكليف المهندس عبدالله بن محمد التميمي رئيسًا لبلدية محافظة حوطة بني تميم.