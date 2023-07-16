بالأسماء.. أمين الرياض يكلف عددًا من رؤساء بلديات المنطقة

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف عددًا من القرارات بتكليف رؤساء بلديات في المنطقة.
وشملت القرارات تكليف أحمد بن عبدالعزيز البريه رئيسًا لبلدية مركز الأحمر، وتكليف المهندس فهد بن عبدالله الرميح رئيسًا لبلدية محافظة شقراء، وتكليف المهندس ناصر بن راشد آل دمعان رئيسًا لبلدية محافظة الدوادمي، وتكليف المهندس عبدالله بن محمد التميمي رئيسًا لبلدية محافظة حوطة بني تميم.
وتضمنت القرارات تكليف عبدالملك بن سعد الهويمل رئيسًا لبلدية محافظة مرات، وتكليف نهار بن صنيتان المطيري رئيسًا لبلدية مركز الجلة وتبراك، وتكليف المهندس بندر بن مسلط العتيبي رئيسًا لبلدية مركز نفي، وتكليف المهندس طارق بن سالم الربيعي رئيسًا لبلدية محافظة المجمعة، وتكليف المهندس حمد بن سالم آل مخلـص رئيسًا لبلدية محافظة وادي الدواسر، وتكليف المهندس أحمد بن سلمان العمري رئيسًا لبلدية محافظة رماح، وتكليف المهندس عبدالعزيز بن راشد آل معدي رئيسًا لبلدية محافظة الافلاج، وتكليف زيد بن خالد العقيل رئيسًا لبلدية مركز العيينة والجبيلة، وتكليف المهندس علي بن جزاء بن سقيان رئيسًا لبلدية مركز البديع، وتكليف المهندس عبدالله بن عيد العصيمي رئيسًا لبلدية مركز عروى، وتكليف نايف بن فريح الحربي رئيسًا لبلدية مركز الأرطاويـة.
وأكدت الأمانة أن القرارات تهدف إلى تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات.