"بسمة حياة" تحتفل بيوم التأسيس مع الأطفال محاربي السرطان

وجاءت الاحتفالية ضمن اهتمام مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، لإبراز العمق التاريخي، وتذكيراً بالإرث الثقافي المتنوع لهذه البلاد المباركة، بهدف ترسيخ روح الوطنية في نفوس مستفيديها، واستشعارًا بالفخر والاعتزاز بتاريخ الوطن العريق، وإلقاء الضوء على هذه المناسبة التاريخية، ومشاركة الأطفال محاربي مرض السرطان وأسرهم في عدد من الأنشطة والأركان .