"بسمة حياة" تحتفل بيوم التأسيس مع الأطفال محاربي السرطان
احتفلت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، عبر برنامج بسمة حياة وبمشاركة الأطفال محاربي مرض السرطان وأسرهم، بذكرى يوم التأسيس، وذلك في قاعة بسمة حياة بمدينة الملك سعود الطبية بمنطقة الرياض، في أجواء وطنية حميمية مليئة بالعز والفخر.
وجاءت الاحتفالية ضمن اهتمام مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، لإبراز العمق التاريخي، وتذكيراً بالإرث الثقافي المتنوع لهذه البلاد المباركة، بهدف ترسيخ روح الوطنية في نفوس مستفيديها، واستشعارًا بالفخر والاعتزاز بتاريخ الوطن العريق، وإلقاء الضوء على هذه المناسبة التاريخية، ومشاركة الأطفال محاربي مرض السرطان وأسرهم في عدد من الأنشطة والأركان .
وتضمن الحفل أركانًا خاصّة من التراث القديم، وأنشطة ومسابقات ترفيهية للأطفال الذين عبّروا عن اعتزازهم وفخرهم بهذا اليوم الذي يروي ملحمة بداية تأسيس الدولة السعودية وتاريخها الممتدّ إلى وقتنا الحاضر.