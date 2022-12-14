متخصصون يؤكدون: المؤلفات الموجهة للفئات العمرية من 11-15 عاماً نادرة

واستهل الندوة الناقد اللبناني "وازن" قائلاً: "يصنف هذا الأدب بأنه خاص لسن 11 حتى 15 سنة، وهذا الأدب قليل الاهتمام في البلدان العربية، ولابد من الاهتمام به من الوزارات والمؤسسات التربوية؛ فأدب الطفل متطور، وقد قدمت رواية لليافعين حققت بها جائزة الشيخ محمد بن راشد، وكانت قصة حقيقية ليافع كفيف قابلته وتأثرت به وكتبتها بطريقة برايل، ليتمكن المكفوفون من قراءتها، كما ترجمت ولله الحمد لعدة لغات". منتقداً ضعف القراءة في المشهد العربي، بالإشارة إلى أن الفتيان في فرنسا يقرؤون روايتين كل أسبوع، ويختارون الروايات بأنفسهم.