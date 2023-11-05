أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للهجن

وأشاد أمير تبوك بما يقدمه الاتحاد السعودي للهجن من جهود ملموسة في العمل على البرامج المرتبطة بالموروث الثقافي المتعلق بالهجن ، وتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهرجانات والمعارض المختصة بالهجن، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - حرصت على توسيع قاعدة الممارسة في الألعاب المختلفة، ومنها مسابقات الهجن ، وتوفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م . مشيرًا إلى الدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع رياضة الهجن بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله - .