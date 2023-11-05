أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للهجن

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن .
واستمع أمير منطقة تبوك خلال اللقاء إلى نبذة عن منافسات النسخة الثالثة من كأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2023، والتي تقام فعالياتها حالياً على أرض ميدان تبوك للهجن, بمشاركة 1328 مالك هجن، يمثلون تسع دول من مختلف دول العالم.
وأشاد أمير تبوك بما يقدمه الاتحاد السعودي للهجن من جهود ملموسة في العمل على البرامج المرتبطة بالموروث الثقافي المتعلق بالهجن ، وتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهرجانات والمعارض المختصة بالهجن، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - حرصت على توسيع قاعدة الممارسة في الألعاب المختلفة، ومنها مسابقات الهجن ، وتوفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م . مشيرًا إلى الدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع رياضة الهجن بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله - .
من جانبه قدم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للهجن الشكر والامتنان لأمير منطقة تبوك على دعمة ورعايته لجميع أنشطة وسباقات الهجن بالمنطقة.