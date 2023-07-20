"زراعة الشرقية" تنظم برنامجًا تدريبيًا لطالبات جامعتي الفيصل والإمام عبد الرحمن

وأوضح "المطيري" أن البرنامج التدريبي يشتمل على التدريب النظري والعملي والميداني في الإحصاء السمكي بالنسبة لتخصص الرياضيات والإحصاء، بالإضافة إلى زيارة بعض مرافئ الصيد وبعض مشروعات الاستزراع المائي بالمنطقة، أما بالنسبة لتخصص الأحياء والكيمياء هو التدريب في مختبر صحة وسلامة الأسماك في كل من (مختبر البكتيريا، مختبر جودة الأسماك، مختبر الفيروسات، مختبر الكيمياء، مختبر المياه والتربة)، بالإضافة إلى زيارة بعض مشروعات الاستزراع المائي بالمنطقة.