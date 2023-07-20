"زراعة الشرقية" تنظم برنامجًا تدريبيًا لطالبات جامعتي الفيصل والإمام عبد الرحمن

استضاف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وضمن الشراكة المجتمعية التعليمية ، طالبات جامعة الملك فيصل وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، في برنامج تدريبي متخصص يستمر لمدة 8 أسابيع.
وتفصيلاً، صرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن الوزارة تدعم سبل التعاون وتنمية القدرات البشرية بينها وبين الجهات العلمية المختلفة، لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة والتي منها البحث والتدريب والتطوير، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمساهمة في التنمية المستدامة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، وكذلك خلق ممارسات مبتكرة للتعليم المستمر، وتوفير بيئات تعليمية جاذبة.
وأوضح "المطيري" أن البرنامج التدريبي يشتمل على التدريب النظري والعملي والميداني في الإحصاء السمكي بالنسبة لتخصص الرياضيات والإحصاء، بالإضافة إلى زيارة بعض مرافئ الصيد وبعض مشروعات الاستزراع المائي بالمنطقة، أما بالنسبة لتخصص الأحياء والكيمياء هو التدريب في مختبر صحة وسلامة الأسماك في كل من (مختبر البكتيريا، مختبر جودة الأسماك، مختبر الفيروسات، مختبر الكيمياء، مختبر المياه والتربة)، بالإضافة إلى زيارة بعض مشروعات الاستزراع المائي بالمنطقة.
ومن جهة أخرى ، بيّن مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية المهندس وليد بن خالد الشويرد أن المركز يقوم بتدريب الطالبات في شتى التخصصات المتوافقة مع قطاع الثروة السمكية، بما يخدم تحصيلهم العلمي وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل، وذلك ضمن فعاليّات ونشاطات الشراكة المجتمعية والتدريب التعاوني التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية.
وأشار "الشويرد" إلى أن عدد الطالبات المتدربات بلغ (13) طالبة من كلية العلوم قسم الرياضيات ، قسم الأحياء، قسم الكيمياء ، ويستمر لمدة ٨ أسابيع.