"إنسان" تحصل على جائزة التميز الخليجية في مجال تنمية الموارد البشرية

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا من الملتقى الخليجي لتنمية الموارد البشرية للجهود المبذولة في هذا المجال من كافة الجهات في منطقة الخليج العربي، والهادفة إلى تأطير وتطوير مهنة تنمية الموارد البشرية، بفئتيها "القطاع العام، والقطاع الخاص"؛ وفقًا لمعايير دولية تمّ وضعها بعناية، ومن خلال لجنة تقييم محترفة ومستقلّة ومحايدة.