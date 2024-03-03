"إنسان" تحصل على جائزة التميز الخليجية في مجال تنمية الموارد البشرية

تسلّم مديرُ عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، محمد بن سعد المحارب؛ جائزةَ التميز الخليجية في مجال تنمية الموارد البشرية للعام 2024م، وذلك خلال الملتقى الخليجي التاسع لتنمية الموارد البشرية عن فئة القطاع غير الربحي والمقام في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بحضور سعادة "أ. جميل بن محمد علي حميدان" وزير العمل البحريني، والجهات المشاركة في الملتقى.
وتأتي هذه الجائزة تقديرًا من الملتقى الخليجي لتنمية الموارد البشرية للجهود المبذولة في هذا المجال من كافة الجهات في منطقة الخليج العربي، والهادفة إلى تأطير وتطوير مهنة تنمية الموارد البشرية، بفئتيها "القطاع العام، والقطاع الخاص"؛ وفقًا لمعايير دولية تمّ وضعها بعناية، ومن خلال لجنة تقييم محترفة ومستقلّة ومحايدة.
من جانبه أوضح "المحارب" أن الجمعية حقّقت معاييرَ الجائزة من خلال توظيف الممارسات المبتكرة والفعّالة التي ساهمت في تغيير ثقافة المهنة؛ ممّا ساهم في صناعة أثر إيجابي على العاملين بالجمعية وانعكس على رفع كفاءة الأداء لخدمة أبناء وأسر "إنسان"، إضافة إلى تطوير المشاركة لدى المعنيين بالتفكير والابتكار، وتحسين الوصول بممارسة تنمية الموارد البشرية إلى آفاق جديدة.
وأضاف: أن الجمعية تحرص على التأكُّد من تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة في كافة تعاملاتها، والعمل وفق نظام مؤسّسي وممارسات عالمية مبتكرة وفعّالة، إضافة إلى تطوير مهارات الموظّفين وتأهيلهم، وقياس رضا العاملين وإلحاقهم بدورات تدريبية وتطويرية لإكسابهم المهارات اللازمة، والتي عزّزت فرصَ الارتقاء في مجال تنمية الموارد البشرية.